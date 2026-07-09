Artie 5ive in tour fa tappa a Venaria Reale: il concerto al Teatro Concordia

Artie 5ive annuncia "ASPETTANDO VITTORIA TOUR 2026" con una serie di live nelle principali città italiane che culmineranno il 10 novembre 2026 con una speciale data evento all'Unipol Forum di Milano, uno dei palchi simbolo della musica dal vivo italiana.

Il nuovo tour, prodotto da Vivo Concerti e in partenza dal 15 ottobre da Padova, arriva dopo il successo dei tour nei club dello scorso anno e accompagnerà il suo percorso verso il nuovo progetto discografico “VITTORIA”, in arrivo entro un anno, mentre “LA BELLAVITA”, recentemente certificato triplo disco di platino, viene inserito tra i dieci album più venduti del primo semestre del 2026 nonostante la sua uscita risalga a marzo 2025, e i suoi singoli rimangono stabili ai vertici della chart italiana.

La tappa torinese sarà sabato 17 ottobre a Venaria Reale al Teatro della Concordia.



