Torino incontra Il Senegal: al Bunker Wake arriva la Giornata culturale AJAMAT

Sabato 11 luglio dalle ore 10 alle 17 il Bunker Wake di Torino (Via Nicolò Paganini 0/200) ospita la Giornata culturale AJAMAT, un appuntamento dedicato alla cultura Ajamat / Diola del Senegal e alla forza delle comunità che, attraverso la diaspora, custodiscono memoria, relazioni e progettualità con il territorio d’origine.

La Casamance è una regione del Senegal meridionale, ricca di storia e identità culturale, da cui proviene la cultura Ajamat / Diola,protagonista dell’evento torinese. La giornata nasce per avvicinare cittadini, famiglie e comunità a una cultura specifica, viva e radicata, attraverso la via dell’incontro, dell’ascolto e della condivisione.

Il programma accompagnerà il pubblico lungo l’intera giornata: accoglienza ufficiale, interventi delle autorità invitate (tra cui il Consolato del Senegal in Italia), performance musicale d’apertura, villaggio gastronomico con specialità senegalesi (fatayas, grigliate, yassa, thieb), conferenza sulla storia e le tradizioni casamanchesi, spazio bambini, racconti, laboratori di percussioni (djembé, ékonting, sabar), danze tradizionali, iniziazione alla kora e concerto conclusivo.

La Giornata culturale AJAMAT si inserisce nel percorso 'In Cammino verso il Festival Panafricano 2026', contribuendo a rafforzare a Torino un cammino culturale fatto di reti, relazioni e presenza attiva delle comunità africane e afrodiscendenti nel tessuto cittadino.

Musica, sapori autentici, tradizioni, laboratori e momenti di dialogo diventano strumenti per conoscere una comunità attraverso ciò che custodisce e condivide. Il cibo si fa memoria e casa, la musica linguaggio di comunità, i laboratori e gli incontri uno spazio aperto alla partecipazione e allo scambio tra generazioni e culture.

Promossa da AKUT Diaspora (piattaforma di cooperazione e sviluppo che rafforza I legami tra la dispora di Oukout e il villaggio promuovendo cultura e valori della Casamance), in partenariato con Babayum Ayi, Panafricando APS e AST – Associazione Senegalesi di Torino, l’iniziativa racconta il ruolo della diaspora come ponte vivo tra Torino, l’Europa e la Casamance: un legame capace di sostenere solidarietà, educazione, salute, cultura, partecipazione civica e sviluppo comunitario.

