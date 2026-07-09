Via Monte Granero, il Comune di Luserna San Giovani valuta l’accesso riservato ai camion

C’è l’ipotesi di riservare via Monte Granero al passaggio dei camion della Caffarel Lindt al vaglio del Comune di Luserna San Giovanni dopo che lunedì 6 luglio probabilmente è caduto un grosso ramo di un tiglio, abbattuto probabilmente proprio da un camion.

“La pianta è colpita in più punti e un ramo di grosse dimensioni si è staccato. Urti a quell’altezza fanno pensare a un grande autoarticolato, ipotesi sostenuta anche da alcuni cittadini che abitano nella via” spiega il comandante della Polizia locale Massimo Chiarbonello.

Il tiglio colpito si trova all’incrocio con via Caduti per la libertà ed è uno di quelli destinati ad essere abbattuti secondo il progetto dell’azienda bloccato – almeno fino ad ottobre – da un ricorso.

“Si è staccato dalla pianta un ramo di ameno 20/25 centimetri... immaginiamo cosa sarebbe successo se si fosse trovato sul posto un pedone. Quello che è successo ci impone di prendere una decisione per limitare la circolazione nella via e renderla più sicura” annuncia il sindaco di Luserna San Giovanni, Duilio Canale.

Al momento l’Amministrazione comunale sta vagliando diverse ipotesi assieme all’ufficio tecnico e al comando della Polizia locale, una di queste è di consentire il passaggio in via Granero solo ai camion della ditta per evitare incroci di mezzi: “Questa potrebbe essere una delle possibilità e non si farebbero eccezioni per le auto dei residenti” aggiunge il sindaco.

La decisione, che dovrebbe essere annunciata la prossima settimana, potrebbe essere temporanea e valida fino a quando il Consiglio di Stato non si pronuncerà sul ricorso presentato da una privata cittadina.