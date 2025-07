Insultato e aggredito sotto i portici di piazza Vittorio: "F...io"

Un altro brutto episodio di discriminazione, ancora un'aggressione omofoba, stavolta sotto i portici di piazza Vittorio . A denunciarla Luca Losardo, con un video su Instagram che in breve tempo è diventato virale.

Il racconto del giovane su Instagram

Il giovane ha raccontato la brutta esperienza vissuta: "Stavo camminando per i fatti miei, quando un uomo mi ha guardato e gridato frocio”. Da lì, si sarebbe poi passati a insulti ancora più pesanti, agli spintoni da parte delle persone che erano vicine all'uomo, all'esterno di un locale di piazza Vittorio.

Da lì ulteriori spintoni e anche un colpo in pieno volto. Luca Losardo ha ricevuto solidarietà e vicinanza da molti utenti: “Non è la prima aggressione che ho subito, sono stati parecchi gli episodi”.

“Lasciamo marcire totalmente il patriarcato, mentre noi fioriamo nutrendoci di collaborazione e condivisione”, ha concluso Luca.

L'assessore ai Diritti Jacopo Rosatelli ha voluto far sentire la sua vicinanza al giovane: “Desidero esprimere la solidarietà e la vicinanza della Città di Torino allo studente, sperando che sia fatta piena luce sulla vicenda in tutti i suoi aspetti. Le aggressioni omofobe sono inaccettabili e non devono trovare spazio nella nostra città, da sempre in prima fila nella lotta per i diritti di tutte e tutti”.