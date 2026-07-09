Da domani torna il cantiere in corso Moncalieri: una sola corsia verso il centro

Code e rallentamenti: iniziati i lavori in corso Moncalieri

Al via da domani, venerdì 10 luglio, i cantieri di corso Moncalieri, riducendo le corsie e cancellando 8 posti auto nel tratto tra ponte Isabella e via Febo. L'obiettivo è chiuderlo entro la fine di agosto.

Marciapiede ampliato

Un intervento all'angolo con Strada San Vito per ampliare il marciapiede, mettere in sicurezza il percorso verso il Parco Leopardi e rendere la viabilità più funzionale per tutta la città. "Siamo consapevoli - commenta l'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso - dei disagi che il cantiere potrà comportare".

Per limitare l'impatto sul traffico in un asse fondamentale per la viabilità, Palazzo Civico sfrutterà le vacanze estive e la chiusura delle scuole. Nelle scorse ore giorni sono già stati collocati cartelli e pannelli informativi.

Come cambia la viabilità

I monitoraggi del traffico hanno permesso di rimodulare la carreggiata ed evitare il blocco della circolazione. In direzione nord, verso il centro, la strada subirà un lieve restringimento che aiuterà anche a moderare la velocità, dato che l'autovelox della zona non è più operativo da anni. In questa direzione i flussi convergono già naturalmente in un'unica corsia.

Discorso diverso per la direzione sud, che manterrà invece le due corsie originarie poiché i test di maggio avevano dimostrato che l'imbuto creava code insostenibili solo verso quella direttrice.

Addio ad 8 parcheggi

L'allargamento del marciapiede sacrificherà comunque 8 posti auto complessivi. Sette stalli destinati alla sosta serale e notturna verranno eliminati nel primo tratto di strada per fluidificare il traffico. Un ultimo parcheggio verrà rimosso stabilmente vicino allo slargo del Parco Leopardi per garantire una migliore visibilità e sicurezza ai veicoli in uscita.