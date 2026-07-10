Nicco riceve delegazione parlamentare della Repubblica di Serbia

Il presidente Davide Nicco ha ricevuto a Palazzo Lascaris, una delegazione parlamentare della Repubblica di Serbia, guidata Jovan Palalić presidente del Gruppo dell'amicizia Serbia-Italia e membro dell'Assemblea nazionale della Repubblica Serba. La folta delegazione era accompagnata da Alberto Preioni sottosegretario alla Presidenza della Regione.

“L’amicizia e la stima tra i piemontesi ed il popolo serbo non si limita all’aspetto morale ma è anche supportata da aspetti concreti come gli ottimi rapporti economici. Rapporti che mi auguro continueranno ad intensificarsi”.

Nel corso del colloquio Palalić ha sottolineato che attualmente “l’Italia in Europa è il primo partner politico ed il secondo economico della Serbia”. Un paese, è stato detto “in costante crescita economica favorita dalla sua stabilità politica. Un promettente hub regionale nell’Ict col quale l’Italia e il Piemonte potranno ulteriormente intensificare i rapporti”. Rapporti, è stato specificato, “che non sono mai stati così buoni negli ultimi cento anni”. La delegazione ha anche invitato il presidente Nicco in Serbia.

Oltre a numerosi parlamentari la delegazione comprendeva una rappresentanza del Consolato generale di Serbia a Milano, guidata dal console Dragan Petrović.