Ex Anagrafe di Mirafiori Sud, tra futuro incerto e scontro in Consiglio comunale

Degrado, rifiuti e un futuro ancora tutto da chiarire. L'ex Anagrafe di Mirafiori Sud torna al centro del dibattito politico, con il Comune che rivendica gli interventi già effettuati e l'opposizione che denuncia una situazione rimasta sostanzialmente invariata.

Il confronto è andato in scena in Sala Rossa, dove il capogruppo di Torino Libero Pensiero Pino Iannò ha contestato la posizione della vicesindaca Michela Favaro, annunciando che ripresenterà la stessa interpellanza per ottenere chiarimenti più puntuali sul destino dell'edificio.

Rispondendo all'interpellanza, Favaro ha infatti ricordato il lavoro svolto dall'associazione ARIS APS, attiva nel quartiere dal 2021 e impegnata in progetti di inclusione sociale, sostegno alle famiglie, contrasto alla povertà educativa e attività rivolte a bambini e ragazzi. Proprio attraverso un patto di collaborazione con il Comune, l'associazione cura il giardino prospiciente l'ex Anagrafe e svolge attività di manutenzione negli spazi di propria competenza.

Sul fronte degli interventi, la vicesindaca ha spiegato che la Circoscrizione 2 è recentemente intervenuta per mettere in sicurezza i locali interrati attraverso la sostituzione delle grate di accesso, mentre Amiat ha effettuato e continua a svolgere regolari servizi di pulizia nell'area del porticato, nei marciapiedi e negli spazi esterni, oltre all'ex mercato coperto di via Plava. Sono stati inoltre installati dissuasori in cemento per impedire il transito dei veicoli sopra le griglie di aerazione degli interrati.

Una risposta che non ha però convinto Iannò, il quale ha sostenuto che l'interpellanza riguardasse il degrado dell'immobile e non l'attività dell'associazione presente nell'area. "Credo che sia stata data risposta a un'altra interpellanza. Io parlavo dello stato di degrado dell'ex Anagrafe e delle aree limitrofe", ha spiegato.

Il consigliere ha raccontato di aver effettuato un sopralluogo appena pochi giorni prima della discussione, sostenendo di aver trovato una situazione sostanzialmente invariata. "Il degrado è assoluto: sporcizia, grate piene di fogliame, rifiuti e fino a poco tempo fa c'era perfino un materasso sul retro", ha attaccato.

Per questo il capogruppo di Torino Libero Pensiero ha infine annunciato che ripresenterà lo stesso documento in un prossimo Consiglio comunale: "Sono totalmente insoddisfatto. Ripresenterò la stessa interpellanza e invierò anche una documentazione fotografica per mostrare le reali condizioni dell'area".