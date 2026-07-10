Viaggio da incubo sul treno per il mare: "Al Lingotto già persone ammassate" [FOTO]

"Sembra di essere su un carro bestiame". Sono queste le parole che riassumono le sensazioni di chi questa mattina è partito da Torino, in direzione mare, con il treno. La partenza è alle 6.25 Porta Nuova, l'arrivo a Ventimiglia alle 10.47 dopo quattro ore e ventidue di viaggio.

Persone stipate

E la situazione, per chi ha deciso di regalarsi un giorno di refrigerio con un tuffo nel mar Ligure, è già critica al Lingotto. Alla seconda tappa del viaggio ci sono già persone in piedi nei corridoi, oppure stipate davanti alle porte, con i bagagli che ostruiscono il passaggio. Qualcuno ha trovato posto sui gradini.

"Siamo schiacciati - riassume un torinese - come se fossimo sul tram 4 alle otto di mattina in pieno inverno: è insostenibile".

"Semplicemente - aggiunge - dovrebbero numerare i posti e vendere solo quelli esclusivamente a sedere. Aumentare le tratte e verificare le discese: la dove la gente scende, si può prenotare il posto a sedere. Non è fantascienza, è civiltà".

Come funziona

Di fatto è così. Dal sito di Trenitalia, post Covid, il sistema permette di comprare il biglietto solo se il convoglio non è esaurito. I posti però non sono assegnati sui Regionali, come avviene invece per l'Alta Velocità, quindi questo limite si può superare acquistando il ticket in stazione. Oppure in alcuni casi molti comprano il biglietto del treno dopo, anticipando però la partenza.

Trenitalia per l'estate 2026 ha potenziato l'offerta, mettendo fino al 13 settembre 18 convogli in più da venerdì a domenica sulla tratta tra Torino e la riviera ligure, con 23mila posti aggiuntivi. Ancora troppo pochi per la voglia di mare dei piemontesi.