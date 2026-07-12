Controllo di vicinato: Cumiana parla di funzionamento e limiti

“In paese ci sono già dei gruppi costituiti informalmente e l’incontro serve per chiarire come funzionano e quali sono i limiti” premette il sindaco Roberto Costelli.

Domani, lunedì 13 luglio, alle 21, a Cumiana, in Sala Vaudagna, all’interno del municipio, si terrà un incontro dedicato al controllo di vicinato, un sistema utilizzato dai cittadini per fare rete e combattere furti, truffi o atti di vandalismo. Si costituiscono dei gruppi per zone, e ogni componente controlla il territorio segnalando eventuali movimenti sospetti. Nel caso cumianese, i gruppi non sono affiliati a un’associazione e l’incontro serve anche per stabilire i confini, perché il Comune non vuole si trasformino in ronde o simili. Oltre al sindaco, interverrà il comandante della stazione locale dei carabinieri, il maresciallo Mauro De Pascali.