Dalla rotonda Frejus all’anfiteatro Salerno, cercasi sponsor per riqualificare il quartiere

La Circoscrizione 3 punta sulla collaborazione tra pubblico e privato per migliorare il volto dei quartieri. L’ente di prossimità ha, infatti, lanciato un avviso pubblico continuativo per la ricerca di sponsor interessati a sostenere una serie di interventi di riqualificazione, con l’obiettivo di rendere gli spazi pubblici più curati, funzionali e accoglienti.

L’iniziativa si rivolge ad aziende, associazioni e soggetti privati che intendano contribuire concretamente alla valorizzazione del territorio, finanziando opere di interesse collettivo.

Gli interventi previsti

Tra i progetti inseriti nell'avviso figurano la manutenzione della rotonda di via Frejus, l’installazione di tre nuovi fasciatoi all’interno di spazi pubblici e la riqualificazione dell’anfiteatro del giardino Salerno. Si tratta di interventi che spaziano dal decoro ai servizi dedicati alle famiglie, fino alla valorizzazione di aree destinate agli eventi.

Un'opportunità per il territorio

L’obiettivo della Circoscrizione è creare nuove sinergie con il tessuto economico locale, coinvolgendo realtà imprenditoriali e sponsor nella cura degli spazi comuni. La formula della sponsorizzazione consentirà di reperire risorse aggiuntive da destinare a opere che potranno migliorare la qualità della vita dei residenti senza gravare interamente sulle casse pubbliche.

Come partecipare

L’avviso pubblico è già disponibile e resterà aperto per consentire ai soggetti interessati di presentare la propria candidatura. Tutte le informazioni, le modalità di adesione e i progetti finanziabili sono consultabili sul portale istituzionale della Circoscrizione 3.