Pnrr, a Strambino e San Giorgio Canavese 7 nuovi alloggi di social housing. Li gestirà il Cissac

Nuove strutture di social housing - una a Strambino e due a San Giorgio Canavese per un totale di 7 alloggi - sono state inaugurate in immobili comunali dismessi interamente ristrutturati con 1 milione e mezzo di fondi europei Pnrr della Missione 5 dedicati all'inclusione, fondi che Città metropolitana di Torino ha investito sui territori.

Gli edifici sono stati interamente riqualificati anche dal punto di vista energetico per un progetto dedicato all' accoglienza mamma-bambino e alle persone anziane o fragili in emergenza abitativa.

Dopo la cerimonia di inaugurazione di sabato 11 luglio, gli edifici saranno entro l'anno affidati al Consorzio dei Servizi Sociali del Canavese CISSAC, composto da 21 Comuni.

"In questi edifici - hanno spiegato il sindaco di San Giorgio canavese, Marco Baudino e la sindaca di Strambino, Sonia Cambursano - il Consorxio attiverà a breve l' utilizzon temporaneionper soggetti fragili in emergenza abitativa, un swrcizio per tutti i Comuni del Cissac".

Un progetto sfidante, un vero lavoro d squadra del territorio che ha risposto perfettamente ai criteri della Missione 5 del PNRR sull'inclusione: lo ha sottolineato in particolare Sonia Cambursano nella sua veste di consigliera di Città metropolitana di Torino delegata allo sviluppo economico, che in questi ultimi tre anni ha coordinato l'assegnazione sui territori e la realizzazione dei progetti del PNRR.

Negli edifici riqualificati sono stati realizzati ed arredati 3 alloggi a San Giorgio in via Giulio e in vicolo Miglio e 4 alloggi a Strambino nella frazione Carrone, dove è rinata la ex scuola elementare chiusa ed abbandonata da molto tempo.

Numerosi i sindaci dei Comuni che hanno partecipato alle inaugurazioni; tra gli altri quelli di San Martino, Candiia Canavese. San Giusto, Barone Canavese e Vialfre.

I Comuni del Cissac avranno finalmente alloggi sul loro territorio da destinarsi ai casi di emergenza abitativa, senza dover più ricorrere a soluzioni fuori dal Piemonte, come ha spiegato il direttore del Consorzio Savino.Beiiletti.

Particolarmente emozionata la vicesindaca di Strambino Marta Grassino che aveva frequentato da alunna la scuola elementare di frazione Carrone e si è battuta per il suo recupero.