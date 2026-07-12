Maltempo in Valle Germanasca, riaperta la provinciale 169 [GALLERIA FOTOGRAFICA]

Il forte temporale che ieri sera ha colpito la Valle Germanasca ha causato l'esondazione di due rii, provocando immediati disagi alla viabilità locale. I corsi d'acqua hanno riversato una grande quantità di fango e detriti sulla strada provinciale 169, bloccando completamente la circolazione automobilistica al chilometro 21+500, nel territorio comunale di Prali.

L'allarme è scattato tempestivamente, richiedendo il dispiegamento immediato dei soccorsi e dei tecnici per mettere in sicurezza l'area. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco insieme ai cantonieri del Circolo di Perosa Argentina della Direzione Viabilità 2. Grazie al lavoro sinergico del personale sul campo, le operazioni di sgombero del materiale presente sulla carreggiata sono state completate rapidamente. L'efficacia dell'intervento ha consentito la pulizia della sede stradale e la conseguente riapertura della strada alle 21.40, ripristinando il normale flusso del traffico prima della notte.