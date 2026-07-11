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Attualità | 11 luglio 2026, 15:42

Guido Turaglio alla guida del nuovo direttivo della Croce Verde di Cavour

Il consigliere comunale prende in mano l’eredità di Bessone, presidente per 20 anni

Il passaggio di consegne tra Bessone (a sinistra) e Turaglio

Il passaggio di consegne tra Bessone (a sinistra) e Turaglio

Entrato nel 2019, subito dopo il corso e il tirocinio ha avuto a che fare con il periodo Covid: Guido Turaglio è il nuovo presidente della Croce Verde di Cavour.

Prende il posto di Mauro Bessone. “Nei 20 anni di presidenza Mauro ha dato tutto per l’associazione”, riconosce Turaglio, classe 1964, pensionato e consigliere comunale con delega allo Sport e alla Protezione Civile. Con lui fa nuovamente parte del direttivo rinnovato il 16 giugno Antonella Picca, tesoriere. I volti nuovi sono: Gianluca Collino, vice presidente e responsabile dei materiali di consumo, Mauro Paletto, segretario, Silvano Boggio, direttore dei servizi, e Flavius Bogdan, responsabile dell’autoparco.

Attualmente la Croce Verde di Cavour ha più di 100 volontari. “Alcuni sono più presenti, soprattutto i pensionati, di giorno, mentre chi lavora e studia viene di più la notte. In un modo o nell’altro la presenza di tutti e sempre necessaria – spiega –. Siamo sempre alla ricerca di nuovi volontari. Basta una candidatura spontanea, poi una volta all'anno si organizza il corso per i nuovi iscritti e, dopo aver fatto l'esame e portato a termine 100 ore di affiancamento, si diventa a tutti gli effetti operativi”.

Nei suoi sette anni di servizio Turaglio ricorda il Covid come periodo più difficile, con la paura di portare a casa il virus e contagiare soprattutto gli anziani, ma anche momenti belli come la giornata per festeggiare i 35 anni di Croce Verde Cavour, nel 2023. “In realtà è una gioia e una soddisfazione giornaliera ogni servizio che va a buon fine, l’aver salvato una vita o semplicemente aver aiutato un malato.”

Al momento il gruppo può contare su due ambulanze per il 118 fisse, una utilizzata sempre e la seconda di riserva, e sei mezzi per gli altri servizi. Oltre ai defibrillatori, possiede due barelle elettriche e Lucas, il massaggiatore automatico. “Non ci manca nulla né a livello di attrezzatura né come sede, dove l’impegno costante di Bessone e dei direttivi precedenti è evidente”, aggiunge Turaglio riferendosi alla loro sede di via Dante Alighieri 7.

Il sindaco Sergio Paschetta porta al nuovo presidente i suoi migliori auguri per l’incarico: “Turaglio è una persona che saprà gestire molto bene il nuovo compito in Croce Verde, e con lui anche il suo direttivo. Sono già partiti con l’organizzazione dei compiti e questo è importante per far crescere l’associazione. Confidiamo che tutta possa partire e continuare al meglio. Speriamo anche che non manchi il supporto della popolazione, perché di volontari ce n’è sempre bisogno”.

Così come riconosce il ruolo trainante di Bessone: “La sua grande esperienza ha fatto sì che svolgesse nel migliore dei modi il suo servizio. Fondamentale è stato il suo impegno straordinario nel periodo del Covid, insieme al direttivo e ai volontari operativi in quel momento”.

Sabina Comba

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