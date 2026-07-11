La simpatica invasione delle mini lepri a Italia '61: ormai sono le vere mascotte del parco

C'è chi esce per una passeggiata, chi porta il cane, chi va a correre e chi accompagna i figli al parco. Ma ormai, a Italia '61, c'è un appuntamento quasi fisso: quello con le piccole lepri che da tempo hanno scelto il grande polmone verde del quartiere Nizza Millefonti come nuova casa.

Quelli che all'inizio sembravano avvistamenti sporadici sono diventati una presenza costante. Gli esemplari si sono riprodotti e oggi non è raro vederli sfrecciare tra i prati o sbucare all'improvviso dai cespugli, incuriositi ma sempre prudenti (avvicinarli, infatti, è utopia).

Dal Palazzo del Lavoro ai laghetti

La colonia si è ormai distribuita in diverse aree del parco. Le mini lepri vengono avvistate con frequenza nei prati lungo via Ventimiglia, nelle vicinanze della scuola aziendale Saa, intorno al vecchio Palazzo del Lavoro e anche nei pressi dei laghetti di Italia '61.

Le ore migliori per incontrarle sono quelle del primo mattino o del tardo pomeriggio, quando il caldo lascia spazio a temperature più miti e gli animali escono in cerca di cibo. Basta fermarsi qualche minuto in silenzio per scorgerne una, e spesso anche due o tre insieme. Tuttavia non è raro vederle nemmeno nel resto della giornata.

Una sorpresa per i bambini

Per molti bambini è diventato quasi un gioco cercarle durante una passeggiata. Ogni avvistamento scatena entusiasmo e curiosità, con piccoli gruppi che si fermano ad osservarle mentre saltellano tra l'erba. Alcuni provano anche a inseguirle e qui forse l'appello dovrebbe essere rivolto ai genitori: non sono un gioco.

Ma a sorridere non sono soltanto i più piccoli. Anche gli adulti rallentano il passo per immortalare la scena con il cellulare o semplicemente godersi uno spettacolo insolito in mezzo alla città.

Naturalmente, chi le incontra dovrebbe limitarsi ad osservarle da lontano, evitando di inseguirle o cercare di nutrirle. Sono animali selvatici e la loro tranquillità è il motivo principale per cui hanno scelto di stabilirsi proprio qui.