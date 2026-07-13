I Civich salvano piccolo di gheppio che rischiava di essere investito

I Civich salvano un cucciolo di gheppio, che aveva cercato riparo sotto i portici del Comune, in pieno centro. Gli agenti del corpo di Guardia di Palazzo Civico, su segnalazione dei passanti, hanno soccorso il piccolo rapace per poi portarlo alla clinica universitaria di Grugliasco. Oggi pomeriggio alcuni cittadini hanno notato il volatile insolitamente posato sulle transenne che delimitano i binari del tram, in via Milano angolo via Garibaldi, nonostante il viavai di mezzi e persone.

Quando provava a volare, il gheppio riusciva a stento a fare un breve tratto all’altezza di circa un metro da terra, rimanendo sempre nelle vicinanze del porticato. Una posizione pericolosa visto il continuo passaggio dei mezzi che percorrono la via riservata al trasporto pubblico, con il rischio di essere travolto o calpestato. Da qui il salvataggio da parte dei vigili.