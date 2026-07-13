Ennesima rissa con bottiglie e bastoni al Giardino Madre Teresa

I Madre Teresa teatro di violenza. Nel giardino nel cuore di Aurora ieri sera è andata in scena l'ennesima rissa con bastoni e bottiglie di vetro, sotto gli occhi dei residenti oramai esasperati. Sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri, che hanno bloccato i litiganti.

"Segnalate fatti sospetti"

A denunciare l'ennesimo episodio la capogruppo di Fratelli d'Italia alle 7, Patrizia Alessi, che commenta: "In questo giardino ogni giorno capita qualcosa di inaccettabile, oramai da troppi anni". L'invito della meloniana ai cittadini è di segnalare qualsiasi comportamento sospetto alle autorità competenti.

Daspo urbano

"È tempo di rendere - chiarisce Alessi - la vita difficile a chi commette questi reati e garantire maggiore sicurezza per tutti. Bisogna controllare la loro identità, la regolarità della loro posizione, dove abitano e la validità dei contratti di affitto, oltre ad applicare il Daspo Urbano".



