Derubarono e picchiarono un rider Glovo fino a farlo svenire: arrestati gli altri due rapinatori, un uomo e una donna

Nei giorni scorsi, in corso Regina Margherita, i carabinieri hanno arrestato due persone (un 38enne di origine marocchine, senza fissa dimora e una 20enne di Orbassano), ritenuti responsabili con un terzo complice (già raggiunto in carcere lo scorso 19 giugno) di una violenta rapina ai danni di un rider Glovo.



I fatti risalgono allo scorso 29 aprile: in via San Massimo, poco distante dalla Mole Antonelliana, i tre malviventi avevano effettuato un'ordinazione su Glovo ma, al momento della consegna, era nato un alterco per futili motivi, forse legati al resto del conto da pagare. Due nordafricani avevano aggredito con calci e pugni il giovane rider, un 29enne studente di origine egiziana, fino a farlo svenire, rubandogli il cibo contenuto nello zaino.



Soccorso dai carabinieri e dal personale di un'ambulanza, il rider era stato poi ricoverato presso il Gradenigo di Torino. Da qui le indagini che hanno condotto all’individuazione e all’arresto degli autori, gravemente indiziati del reato di “rapina in concorso”.