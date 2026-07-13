Tragedia questa mattina a Carmagnola, più precisamente in via Caramagna. Per cause e dinamica ancora da verificare, infatti, un'automobile si è scontrata con una motocicletta. Un impatto così violento da causare la morte dell'uomo che si trovava in sella al mezzo a due ruote, dell'età di 36 anni.
Mancavano pochi minuti alle 8 e subito è scattato l'allarme che ha richiamato sul posto i sanitari del 118 di Azienda zero. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sui fatti indaga la Polizia Locale.
In Breve
lunedì 13 luglio
domenica 12 luglio
Che tempo fa
Rubriche
Cronaca | 13 luglio 2026, 10:19
Schianto questa mattina a Carmagnola: auto contro moto, muore un centauro di 36 anni
Lo scontro si è verificato in via Caramagna pochi minuti prima delle 8
Tragedia questa mattina a Carmagnola, più precisamente in via Caramagna. Per cause e dinamica ancora da verificare, infatti, un'automobile si è scontrata con una motocicletta. Un impatto così violento da causare la morte dell'uomo che si trovava in sella al mezzo a due ruote, dell'età di 36 anni.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?