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Cronaca | 13 luglio 2026, 10:19

Schianto questa mattina a Carmagnola: auto contro moto, muore un centauro di 36 anni

Lo scontro si è verificato in via Caramagna pochi minuti prima delle 8

E' morto un uomo di 36 anni nello scontro

E' morto un uomo di 36 anni nello scontro

Tragedia questa mattina a Carmagnola, più precisamente in via Caramagna. Per cause e dinamica ancora da verificare, infatti, un'automobile si è scontrata con una motocicletta. Un impatto così violento da causare la morte dell'uomo che si trovava in sella al mezzo a due ruote, dell'età di 36 anni.

Mancavano pochi minuti alle 8 e subito è scattato l'allarme che ha richiamato sul posto i sanitari del 118 di Azienda zero. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sui fatti indaga la Polizia Locale.

redazione

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