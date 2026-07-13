Moncalieri: si rifiuta di pagare il taxi e prende a schiaffi il conducente e i carabinieri

Un uomo di 27 anni, di nazionalità peruviana, è stato arrestato dai carabinieri a Moncalieri, in via Basse del Lingotto, dopo essersi rifiutato di pagare la corsa in taxi e aver aggredito un militare dell'Arma.

Già noto alle forze dell'ordine

L’intervento del Radiomobile è stato richiesto dal tassista, che aveva accompagnato il giovane a casa al termine di una serata trascorsa fuori e pretendeva il pagamento del servizio. All’arrivo dei carabinieri, il 27enne, in evidente stato di ebbrezza e già noto alle forze dell’ordine, ha iniziato a insultare i militari e si è rifiutato di fornire le proprie generalità.

La situazione è poi degenerata quando l’uomo ha colpito con alcuni schiaffi uno dei carabinieri intervenuti. Per contenerlo e riportare la calma, i militari dell'Arma hanno fatto ricorso allo spray al peperoncino.

Usato lo spray al peperoncino

Dopo l’arresto, il 27enne è stato accompagnato, in via precauzionale, all’ospedale Santa Croce di Moncalieri per gli accertamenti del caso, prima di essere trasferito in carcere.