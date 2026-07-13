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Cronaca | 13 luglio 2026, 18:49

Forte vento e pioggia su Torino: dalla collina al Valentino 50 alberi danneggiati

La Città fa il punto sulla perturbazione che sabato ha colpito il capoluogo

Sono una cinquantina gli alberi danneggiati dal vento, accompagnato dal temporale, che sabato nel tardo pomeriggio ha colpito Torino. Pioggia abbinata a raffiche che hanno superato anche i 60 chilometri orari: alla stazione Arpa Alenia sono arrivate a sfiorare i 70 Km/h.

Le scale di valori

Per dare un'idea dell'intensità, si consideri che secondo la scala Beaufort venti superiori ai 62 km/h provocano distacco di rami e cedimenti arborei. Con valori superiori agli 89 km/h è previsto lo sradicamento della pianta. A fare il punto è l'assessore al Verde Francesco Tresso, che spiega come i suoi uffici stiano completando il censimento dei danni.

50 alberi danneggiati 

In totale i tecnici comunali hanno valutato una cinquantina di segnalazioni di alberi caduti e/o danneggiati in modo irreversibile: di questi alcuni non potranno essere recuperati e pertanto dovranno essere abbattuti. La perturbazione ha colpito tutto il territorio cittadino, generando però maggiori danni in precollina, San Salvario e Mirafiori.

Da viale I Maggio a corso Dante e parco del Valentino, sino a corso Tazzoli e Settembrini per arrivare in corso Gabetti e corso Belgio. In quest'ultimo arteria di Vanchiglietta sono caduti rami e tronchi, di varie dimensioni, da almeno sette alberi. Pesantemente danneggiate le vetture in sosta, a conferma "che l'alberata é a fine ciclo vitale e in situazioni generalizzate di precaria stabilità" conclude Tresso. 

Cinzia Gatti

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