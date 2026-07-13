Forte vento e pioggia su Torino: dalla collina al Valentino 50 alberi danneggiati

Sono una cinquantina gli alberi danneggiati dal vento, accompagnato dal temporale, che sabato nel tardo pomeriggio ha colpito Torino. Pioggia abbinata a raffiche che hanno superato anche i 60 chilometri orari: alla stazione Arpa Alenia sono arrivate a sfiorare i 70 Km/h.

Le scale di valori

Per dare un'idea dell'intensità, si consideri che secondo la scala Beaufort venti superiori ai 62 km/h provocano distacco di rami e cedimenti arborei. Con valori superiori agli 89 km/h è previsto lo sradicamento della pianta. A fare il punto è l'assessore al Verde Francesco Tresso, che spiega come i suoi uffici stiano completando il censimento dei danni.

50 alberi danneggiati

In totale i tecnici comunali hanno valutato una cinquantina di segnalazioni di alberi caduti e/o danneggiati in modo irreversibile: di questi alcuni non potranno essere recuperati e pertanto dovranno essere abbattuti. La perturbazione ha colpito tutto il territorio cittadino, generando però maggiori danni in precollina, San Salvario e Mirafiori.

Da viale I Maggio a corso Dante e parco del Valentino, sino a corso Tazzoli e Settembrini per arrivare in corso Gabetti e corso Belgio. In quest'ultimo arteria di Vanchiglietta sono caduti rami e tronchi, di varie dimensioni, da almeno sette alberi. Pesantemente danneggiate le vetture in sosta, a conferma "che l'alberata é a fine ciclo vitale e in situazioni generalizzate di precaria stabilità" conclude Tresso.