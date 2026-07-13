Vuole fare la spesa senza pagare, minaccia e aggredisce i cassieri: arrestato

Nei giorni scorsi a finire in manette erano stati due buontemponi scoperti a provare a fare acquisti usando il bancomat di un portafoglio appena rubato. Stavolta i carabinieri di Nichelino sono intervenuti per arrestare un uomo che, dopo aver fatto la spesa in un noto supermercato della zona, si era rifiutato di pagare.

Prima le minacce, poi l'aggressione

Una volta arrivato alla cassa, invece che tirare fuori i contanti necessari o la carta di credito, ha iniziato prima a minacciare e poi a picchiare gli addetti alle vendite. In qualche modo l'uomo era riuscito a darsi alla fuga, ma il suo tentativo è durato molto poco.

Fermato subito dopo dai carabinieri

E' stato fermato dai carabinieri a poche centinaia di metri dall’esercizio commerciale, venendo arrestato per rapina e poi trasferito al carcere di Torino.