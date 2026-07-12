Paura in Vanchiglietta: auto sbanda e finisce sulla passeggiata del Lungo Dora Voghera

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi a Torino, dove un'automobile è finita fuori dalla carreggiata terminando la sua corsa sulla passeggiata del Lungo Dora Voghera, nella zona di Vanchiglietta, proprio a pochi metri dal fiume Dora.

Per cause che al momento restano da chiarire, la vettura ha invaso l'area pedonale che costeggia il corso d'acqua, fermandosi tra la vegetazione. Le dinamiche dell'accaduto non sono ancora note e non è possibile stabilire cosa abbia portato il conducente a perdere il controllo del mezzo.

Fortunatamente, almeno dalle prime informazioni raccolte sul posto, non sembrano esserci persone rimaste ferite o in pericolo. Anche la vettura non è precipitata verso il fiume, arrestando la propria corsa sulla passeggiata.