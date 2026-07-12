Scontro tra tre auto in corso Regina Margherita, otto feriti e traffico in tilt

Un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio ha bruscamente paralizzato la circolazione stradale, provocando pesanti disagi alla viabilità e un bilancio significativo di persone soccorse. Lo scontro, che ha visto il coinvolgimento di tre veicoli, si è verificato lungo corso Regina Margherita, sulla carregiata in direzione Milano.

L'impatto ha causato il ferimento di otto persone - trasferite tra i Pronto Soccorso del Cto, del Maria Vittoria e dell'ospedale di Rivoli - fortunatamente nessuna delle quali in pericolo di vita. I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente sul posto per prestare le prime cure e stabilizzare i coinvolti nel sinistro, hanno suddiviso i pazienti in base alla gravità dei traumi riportati. Il bilancio più rilevante riguarda due feriti trasferiti in ospedale in codice giallo, ovvero media gravità, mentre gli altri sei passeggeri hanno riportato lesioni lievi e sono stati classificati come codici verdi.

Le conseguenze sul fronte della viabilità sono state immediate e severe. L'incidente ha infatti generato forti ripercussioni sul traffico in entrambe le direzioni, sia per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati nella carreggiata verso Milano, sia per i rallentamenti dovuti ai curiosi nella direzione opposta. Le code e i rallentamenti hanno prolungato notevolmente i tempi di percorrenza in tutta la zona circostante.