Due auto carbonizzate dopo un tamponamento nella notte sulla Torino-Pinerolo: un uomo muore tra le fiamme

Tragedia nella notte per un incidente mortale sul Raccordo Torino-Pinerolo, tra None e Piscina, in direzione Pinerolo.



Ancora da ricostruire la dinamica e le cause che, intorno alle ore 4:10, ha visto due veicoli scontrarsi (probabile un tamponamento) e prendere fuoco. Si tratta di una Stelvio e una Fiat 500. Ad avere la peggio è stato il pinerolese Diego Brunetti, 44 anni, al volante della 500, che ha gestito per qualche anno il bar vicino alla caserma dei carabinieri.



Per diverse ore la strada è stata chiusa dalla polizia stradale con uscita obbligatoria a None, per le operazioni di recupero veicoli e ripristino strada.