Blitz della Polizia al parco Sempione, via i pusher e le tende

Dopo la rissa a colpi di bastone avvenuta qualche giorno fa tra pusher e clienti, da alcune ore al parco Sempione diverse camionette della Polizia stanno operando un maxi blitz.

Sgomberata l'area di corso Venezia

E' stata praticamente sgomberata l'area di corso Venezia divenuta quasi una sorta di covo di spacciatori. C'è stato un fuggi fuggi, all'arrivo delle forze dell'ordine, ma molte persone sono state comunque fermate e identificate, con gli agenti della Polizia che hanno presidiato anche lungo via Cigna, mentre i mezzi dell'Amiat sono pronti ad entrare in azione per pulire, non appena l'operazione si sarà conclusa.