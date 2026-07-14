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Cronaca | 14 luglio 2026, 18:58

Vandali in azione a Villar Perosa: tra la rotonda del bacino e la scuola dell’infanzia

Il Comune alla ricerca di un gruppo di ragazzi che ostacolava la viabilità

La paratia sganciata

La paratia sganciata

Domenica sera hanno provato più volte a ostruire il passaggio, mettendo una transenna del Comune, alla rotonda del bacino e di una Finestra sulle Valli a Villar Perosa. Autori del gesto un gruppo di ragazzi, presumibilmente minorenni. Sono stati ripresi dalle telecamere in zona e il Comune sta cercando di identificarli.

Nella stessa notte un atto di vandalismo è stato registrato anche alla scuola dell’infanzia, dove è stata sganciata una paratia che viene usata in caso di piogge per proteggere l’edificio dall’allagamento. In questo caso non ci sono ancora elementi per individuare i responsabili e non si può stabilire se sia lo stesso gruppo. Ma il Comune sta lavorando per identificarli e suggerisce agli autori di questi gesti di presentarsi dalla Polizia locale.

m.b.

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