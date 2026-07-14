A Caselle i ragazzi dell'associazione "Il Nostro Pianeta ETS" in visita alla Polizia di Frontiera Area

Si è svolta nella mattinata di oggi, martedì 14 luglio, presso l'Aeroporto di Torino-Caselle "Sandro Pertini", la visita di un gruppo di ragazzi dell'Associazione "Il Nostro Pianeta ETS". I giovani sono stati accolti anche dal personale della Polizia di Stato in servizio presso l'Ufficio della Polizia di Frontiera Aerea.

L'iniziativa, dedicata alla promozione della cultura della legalità e della sicurezza, si inserisce nell'ambito di un progetto promosso dall'Associazione "Il Nostro Pianeta ETS" e finanziato da Help Alliance del Gruppo Lufthansa, organizzazione benefica che sostiene progetti educativi, sociali e solidali rivolti in particolare ai più giovani con disagi.

Nel corso della giornata, i giovani partecipanti hanno avuto l'opportunità di conoscere da vicino le attività svolte dalla Polizia di Stato all'interno dello scalo aeroportuale, assistendo a una dimostrazione operativa delle Unità Cinofile e degli Artificieri. Gli operatori hanno illustrato le tecniche di intervento, le modalità di impiego dei cani antiesplosivo e le procedure adottate per garantire la sicurezza dell'aeroporto e dei viaggiatori, suscitando grande interesse e partecipazione da parte dei ragazzi.