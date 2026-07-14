Fiat 500 smontata pezzo dopo pezzo, torna l’allarme per le auto cannibalizzate

Un’auto parcheggiata e trasformata in pochi giorni in una carcassa (senza portiere e fanali). In piazza Bottesini una Fiat 500 è stata ritrovata nelle scorse ore con numerosi componenti asportati dai ladri, verosimilmente di notte.

A segnalare il nuovo episodio è Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia nella Circoscrizione 6, che ha diffuso la denuncia parlando dell’ennesimo caso di "cannibalizzazione" di un veicolo nel quartiere.

L’ipotesi dei furti su commissione

Dietro episodi di questo tipo potrebbe esserci un sistema organizzato legato al riutilizzo dei pezzi di ricambio. "Si tratta probabilmente di furti su commissione - sostiene Marino - perché alcune componenti potrebbero essere destinate ad altre automobili".

Un fenomeno che negli ultimi anni ha interessato diverse zone della città e che crea preoccupazione tra i residenti, costretti a fare i conti non solo con il danno economico, ma anche con la difficoltà di recuperare quanto rimane dei propri mezzi.

Informate le forze dell’ordine

Nel frattempo la consigliera Marino ha fornito alle forze dell’ordine i dati del veicolo, compresa la targa, per consentire le verifiche necessarie e capire se l’auto possa risultare rubata.