Nei giorni scorsi a Bruxelles hanno stabilito l’apertura di un altro capitolo negoziale per l’adesione dell’Ucraina. Ne restano ancora quattro da discutere e da approvare, ma alcuni di loro riguardano temi particolarmente sensibili dal punto di vista economico e politico. Come riferisce il sito Strumenti Politici , fra di essi vi è quello sul mercato unico e la concorrenza, che la Polonia sente con molta preoccupazione per i suoi agricoltori e trasportatori.

Ciò significa che le difficoltà che Varsavia sta ponendo sul percorso ucraino verso la “membership” non sono contingenti. In questo momento infatti tiene banco la polemica contro Zelensky, che ha creato un titolo onorario per un’unità dell’esercito dedicandolo all’UPA, cioè l’Esercito Insurrezionale Ucraino che si macchiò di crimini orribili durante la Seconda Guerra mondiale. Collaborò con i nazisti nella lotta all’Unione Sovietica, ma lo fece massacrando civili ebrei e polacchi a decine di migliaia.

In Polonia ritengono inaccettabile che Kiev celebri la memoria di quegli “indipendentisti” e lo stesso presidente Nawrocki si è fatto sentire con forza. Ora il problema è che alla questione si è interessato pure il Parlamento di Strasburgo, che ha appena approvato un documento che valuta la procedura di adesione dell’Ucraina. Il testo è sostanzialmente positivo, ma contiene dei punti sui quali il governo di Kiev deve lavorare ancora. Infatti gli eurodeputati condannano la mancanza di sensibilità degli ucraini verso la memoria storica e l’amicizia di un altro Stato membro.

Secondo il ministro della Difesa polacco Kosiniak-Kamysz, non si può aderire alla UE aggirando i principi sui quali lè fondata, cioè la verità storica e il rispetto dei partner. Per il ministro degli Esteri polacco Sikorsk6, la risoluzione di Strasburgo evidenzia l’influenza di Varsavia nel consesso dell’Unione.











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