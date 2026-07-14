Marciapiedi più sicuri attorno al Di Vittorio, verso la conclusione i lavori

Nuovo tassello nel programma di manutenzione straordinaria della Circoscrizione 8. Sono infatti in fase di completamento i lavori di rifacimento dei marciapiedi lungo il perimetro del parco Di Vittorio, nel tratto compreso tra via Monte Pasubio e via Sidoli. Un intervento atteso dai residenti che punta a migliorare la sicurezza della mobilità pedonale in una delle aree verdi più frequentate del quartiere.
L'annuncio arriva dal presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, insieme al coordinatore alla Viabilità, Alberto Loi Carta.
Un percorso più sicuro per chi frequenta il parco
L'intervento interessa i percorsi pedonali che costeggiano il parco, quotidianamente utilizzati da residenti, famiglie con bambini, anziani e sportivi. Il rifacimento della pavimentazione consentirà di eliminare le criticità dovute all'usura del tempo, rendendo il camminamento più regolare e accessibile.
L'obiettivo è anche quello di abbattere le barriere che possono rendere difficoltosi gli spostamenti delle persone con mobilità ridotta e migliorare la fruibilità complessiva dell'area.
Manutenzione straordinaria
I lavori si inseriscono nel più ampio programma di manutenzione degli spazi pubblici promosso dalla Circoscrizione 8, che negli ultimi mesi ha interessato diversi immobili e aree del territorio.
La riqualificazione dei marciapiedi rappresenta uno degli interventi più richiesti dai cittadini, soprattutto in prossimità di parchi e luoghi di aggregazione. Per Miano e Loi Carta, "la manutenzione delle infrastrutture di quartiere costituisce un investimento concreto sulla qualità della vita dei residenti".