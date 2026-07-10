All'incrocio tra corso Unione e via Passo Buole arriva il nuovo semaforo per aumentare la sicurezza

L'incrocio tra corso Unione Sovietica, via Passo Buole e via Felice Rignon avrà un nuovo semaforo. Gli uffici comunali, convocati dalle commissioni viabilità delle circoscrizioni 2 e 8, hanno parlato di novembre, secondo il calendario per rimettere a nuovo 30 degli oltre 90 semafori torinesi - sui 665 totali - non a norma o che hanno bisogno di essere resi accessibili alle persone con disabilità visiva o motoria.

Semafori con led e sensori

Grazie a un investimento di 2,96 milioni di euro di Fondazione CRT, il Comune ha potuto finanziare la manutenzione di incroci e semafori da adeguare al codice della strada del lontano 1992. Come spiegato dall'ingegnere del comune Stefano Cianchini in commissione, le luci del semaforo saranno sostituite con luci a led, saranno aggiunte le lanterne che avvertono dell'attraversamento dei pedoni a chi svolta, saranno inseriti sensori acustici e sull'asfalto il percorso tattile per ciechi e ipovedenti.

Più tempo per attraversare

Inoltre, saranno regolati i gialli per i pedoni, che attualmente sono troppo brevi. Secondo il codice della strada, infatti, il giallo deve essere abbastanza lungo da permettere l'attraversamento, calcolando un secondo per ogni metro delle strisce bianche. Cambierà anche il ciclo semaforico, per migliorare le congestioni del traffico.

L'incrocio tra corso Unione Sovietica, via Passo Buole e via Rignon è da tempo attenzionato dalle Circoscrizioni 2 e 8. Spesso luogo di incidenti vista l'ampia intersezione, il traffico e i binari del 4 che attraversano l'incrocio, l'intervento è da tempo richiesto dai coordinatori alla viabilità Alessandro Nucera e Alberto Carta Loi.