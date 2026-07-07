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Cronaca | 07 luglio 2026, 07:40

Due donne investite in corso Bramante: grave la madre, ferita anche la figlia

L'incidente ieri sera prima delle 20. Le due donne, di 51 e 23 anni, sono state soccorse dal 118 di Azienda Zero e trasportate d'urgenza al CTO

Due donne investite in corso Bramante: grave la madre, ferita anche la figlia

Grave incidente nella serata di ieri, lunedì 6 luglio, in corso Bramante 88 a Torino. Due donne, madre e figlia, sono state travolte da un'autovettura mentre si trovavano in strada.

​L'intervento dei soccorsi

​L'allarme è scattato pochi minuti prima delle ore 20, richiedendo l'intervento immediato dei sanitari del 118 di Azienda Zero. Le equipe mediche giunte sul posto hanno prestato le prime cure alle due donne ferite, disponendone il trasporto d'urgenza in ospedale.

​Il bilancio dei feriti

​Ad avere la peggio è stata la donna di 51 anni, la quale ha riportato i traumi più gravi: per lei è stato disposto il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale CTO in codice rosso. Presso la medesima struttura sanitaria è stata ricoverata anche la figlia di 23 anni, in condizioni meno critiche, trasportata in codice giallo.

Redazione

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