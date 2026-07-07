Giro di vite sui monopattini e controlli a San Salvario: scatta il blitz a Porta Nuova

Giro di vite delle forze dell'ordine nella zona della stazione di Porta Nuova a Torino, dove un maxi controllo straordinario ha portato all'identificazione di 92 persone e al sequestro di sei monopattini elettrici irregolari. L'operazione, coordinata dal Commissariato "Barriera Nizza", ha passato al setaccio via Nizza, via Paolo Sacchi e le vie limitrofe con un obiettivo preciso: contrastare la microcriminalità e fermare l'uso selvaggio dei mezzi a due ruote.

All'intervento ha preso parte un dispositivo interforze che ha visto collaborare la Polizia di Stato (inclusi il Nucleo Cinofili e il Reparto Prevenzione Crimine Piemonte), la Polfer, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale.

Durante le verifiche nel quartiere San Salvario, un'area a vigilanza rafforzata, sono stati emessi tre ordini di allontanamento nei confronti di un cittadino tunisino e di due egiziani. A uno di loro è stato anche notificato il Divieto di Accesso alle Aree Urbane (DACUR) emesso dal Questore di Torino lo scorso 19 giugno, dopo che l'uomo era già stato sanzionato in passato per possesso di stupefacenti.

Il bilancio finale sul fronte della sicurezza stradale registra il controllo di 10 monopattini elettrici. Per 6 di questi è scattato il sequestro, mentre in totale sono state staccate 24 multe per un valore complessivo di 2.760 euro. Tra le violazioni più frequenti, 10 hanno riguardato la mancanza del contrassegno di identificazione, 8 il mancato uso del casco e 6 la circolazione con mezzi modificati a una potenza superiore a 1 Kw.