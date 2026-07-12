Stop in via Pacchiotti e strisce pedonali in via Ceva: nuovi interventi per la sicurezza in Parella e San Donato

Nuovi interventi in arrivo per la sicurezza di automobilisti e pedoni in San Donato e Parella. Il consiglio della Circoscrizione 4 è sempre attento a segnalare gli incroci più pericolosi e a chiedere l'intervento del Comune e anche in questa occasione le strade della zona subiranno delle modifiche per incrementare la sicurezza dei cittadini.

Incroci pericolosi

Il primo cantiere riguarda l'incrocio tra via Pacchiotti e via Bellardi, segnalato dal consigliere della Lega Carlo Morando che ha presentato una mozione in consiglio. La proposta è stata poi ritirata visto che l'intervento in questione è già in programma, dopo un sopralluogo del coordinatore alla viabilità Marcello Badiali con gli uffici comunali.

La pericolosità dell'intersezione deriva dalla posizione delle due strade: la precedenza spetta a chi arriva da via Bellardi, ma da via Pacchiotti la visuale non è così chiara visto che l'intersezione non è perfettamente perpendicolare bensì in obliquo. Gli uffici comunali hanno stabilito che il "dare precedenza" non sarebbe comunque bastato e hanno predisposto uno "Stop" in via Pacchiotti.

Un altro intervento che sarà effettuato, anche se con tempistiche più lunghe, è il rifacimento delle strisce nella zona di via Ceva, via Macerata e via Bari. La tinteggiatura è stata inserita nella lista delle manutenzioni da effettuare, dopo la segnalazione dei consiglieri di Forza Italia Felice Scavone e Walter Caputo.

Allungamento semaforo corso Regina

Più difficile invece da realizzare la seconda segnalazione dei due consiglieri, cioè l'allungamento del semaforo su corso Regina Margherita, all'altezza dell'incrocio con via Sondrio. Il verde per i pedoni dura 21 secondi, e in alcune occasioni è addirittura accorciato a 19, troppo poco per anziani e persone con problemi di mobilità che necessitano due cicli semaforici per terminare l'attraversamento. La segnalazione è stata presa in carico ma sembra difficile modificare la viabilità di un'arteria fondamentale come corso Regina.