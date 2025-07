Il maltempo colpisce la zona sud di Torino: salice si ribalta nel Po

Il maltempo colpisce la zona sud di Torino. La pioggia che ieri si è abbattuta sul capoluogo piemontese ha causato il ribaltamento di un salice spontaneo sul lungo Po, tra il ponte Balbis ed il ponte Isabella, dal lato di corso Massimo d'Azeglio.

Come si vede dalle immagini le radici della pianta, che si è rovesciata nel fiume, hanno sollevato una grossa zolla di terra. Fortunatamente il cedimento non ha generato nessun pericolo per chi si trova a passeggiare sulle rive del corso d'acqua.

Sul posto è programmato un intervento di rimozione da parte del verde cittadino.