Torino-Aosta, un autotreno travolge due mezzi da cantiere in corsia d'emergenza: ferito un operaio

Brutto incidente in queste ore lungo l'autostrada A5 Torino Aosta, tra Ivrea e Quincinetto, in direzione Aosta.



Secondo le prime ricostruzioni, per cause e dinamica ancora da accertare, un autotreno ha investito due mezzi di cantiere posizionati in corsia di emergenza. Nell'impatto è stato coinvolto lievemente anche un autobus in transito.



Il bilancio è di un operaio ferito in maniera lieve, tasportato in ospedale. Forti invece le ripercussioni sul traffico.