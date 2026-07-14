Brutto incidente in queste ore lungo l'autostrada A5 Torino Aosta, tra Ivrea e Quincinetto, in direzione Aosta.
Secondo le prime ricostruzioni, per cause e dinamica ancora da accertare, un autotreno ha investito due mezzi di cantiere posizionati in corsia di emergenza. Nell'impatto è stato coinvolto lievemente anche un autobus in transito.
Il bilancio è di un operaio ferito in maniera lieve, tasportato in ospedale. Forti invece le ripercussioni sul traffico.
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Il Punto di Beppe Gandolfo
Viabilità e trasporti | 14 luglio 2026, 11:06
Torino-Aosta, un autotreno travolge due mezzi da cantiere in corsia d'emergenza: ferito un operaio
Ripercussioni sul traffico, mentre un autobus è stato coinvolto solo in minima parte
Brutto incidente in queste ore lungo l'autostrada A5 Torino Aosta, tra Ivrea e Quincinetto, in direzione Aosta.
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