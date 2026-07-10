Lungo la provinciale 58 inaugurata la rotatoria a Spineto di Castellamonte

Il Vicesindaco metropolitano con delega ai lavori pubblici, Jacopo Suppo, e il Sindaco di Castellamonte e Consigliere metropolitano delegato ai trasporti, alla pianificazione territoriale e alla Protezione Civile, Pasquale Mazza, hanno inaugurato ufficialmente la rotatoria lungo la Strada Provinciale 58 Cuorgnè-Castellamonte, realizzata all’altezza della frazione Spineto.

L’opera era attesa da anni ed è finalizzata a mettere in sicurezza uno dei punti più critici della viabilità nell’Alto Canavese. La collaborazione tra Città metropolitana di Torino, Comune di Castellamonte e SMAT ha consentito di portare a termine l’opera senza intoppi e sovrapposizioni di cantieri. Dopo i lavori eseguiti dalla SMAT nell’ambito della realizzazione dell’acquedotto della Valle Orco, il Comune di Castellamonte aveva chiesto alla stessa SMAT di attendere per completare le finiture all’altezza di Spineto, in modo da far partire il cantiere della rotatoria ed evitare di dover rifare gli stessi lavori due volte. La SMAT si è anche occupata della bitumatura una volta concluso il primo lotto.

“La realizzazione della rotatoria è stata finanziata principalmente grazie a un contributo ottenuto dal Comune di Castellamonte attraverso la partecipazione a un bando della Città metropolitana di Torino. – sottolineano il Vicesindaco metropolitano Suppo e il Sindaco Mazza – Siamo riusciti a superare le difficoltà legate all’aumento dei costi dei materiali e alle ripercussioni economiche della guerra in Ucraina, che avevano inciso anche sul progetto della rotatoria, che alla fine è costata 450.000 euro”. Ai rincari si è aggiunta la necessità di aggiornare il progetto alle nuove normative sulla sicurezza, sopraggiunte dopo la presentazione del bando. In particolare, si è dovuto intervenire su alcune criticità relative alle uscite e al fatto che la rotatoria è stata realizzata sopra un canale.