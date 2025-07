Piscina Lombardia: al via la stagione estiva tra prenotazioni online e ingressi contingentati

Da oggi e fino a domenica 7 settembre 2025 riapre al pubblico per la balneazione estiva la piscina Lombardia, uno degli impianti più frequentati in estate. Confermata la chiusura per la giornata festiva del 15 agosto e introdotte alcune importanti regole per l’accesso e la gestione degli ingressi, sempre più digitalizzata e ordinata.

Prenotazioni obbligatorie

L’ingresso avverrà esclusivamente tramite prenotazione online, disponibile al link ufficiale del Comune. Tuttavia, il pagamento del biglietto dovrà essere effettuato direttamente alla cassa della piscina, sia in contanti sia con metodi elettronici, secondo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale. Ogni prenotazione può includere fino a 4 persone (compresi i minori), e tutti i nominativi devono essere registrati, indipendentemente da età o eventuali esenzioni. La capienza massima dell’impianto è fissata a 320 persone.

Minori e deleghe

I minori sotto i 14 anni devono essere accompagnati da un maggiorenne. Chi ha tra i 14 e i 17 anni può accedere senza accompagnatore solo con una delega firmata da un adulto, accompagnata dalla fotocopia del documento d’identità del firmatario. Se un maggiorenne accompagna i ragazzi solo fino all’ingresso, dovrà comunque compilare un modulo con i propri dati.

Puntualità e disdette

Gli utenti prenotati avranno la priorità d’accesso, ma attenzione: chi non si presenta per tre volte consecutive senza disdire la prenotazione perderà il diritto a prenotare ulteriormente. Le modifiche e le cancellazioni sono sempre gestibili dalla piattaforma online. Solo in casi eccezionali, la delega dei minori o la disdetta prenotazione può essere inviata via email a: piscinalombardia@comune.torino.it, ma questo indirizzo sarà attivo solo fino al 7 settembre.

Igiene e regolamenti

Per motivi igienici, gli spogliatoi potranno essere usati solo all’ingresso. Gli utenti sono invitati a portare con sé una borsa per riporre abiti e scarpe. È obbligatorio l’uso della cuffia e di ciabatte da piscina pulite, come previsto dal Regolamento Comunale n. 346.

Orari e ultime info utili

L’impianto è aperto dal martedì alla domenica dalle 12 alle 18, con ultimo ingresso alle 16 e chiusura della cassa alle 16.30. Lunedì l’impianto rimane chiuso. Per informazioni, è possibile contattare la piscina al numero 011.7380008 dalle 9 alle 16.