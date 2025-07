Frane sulle Provinciali eporediesi: "Per sistemarle servono il doppio dei soldi"

Mesi di disagi per chi si deve spostare tra Ivrea e Biella passando dalla Serra, ma anche per chi deve raggiungere Torino da questa zona dell'Eporediese. La motivazione? Le Provinciali 73 (da Borgofranco ad Andrate) e 221 (da Andrate a Chiaverano) complice l'ondata di maltempo sono state colpite da una frana.

I disagi

Per raggiungere la sommità della Serra bisogna passare tramite la Provinciale 72, che sale da Settimo Vittone. Su entrambe le strade, come ha chiarito l'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi rispondendo ad un'interrogazione del consigliere regionale del M5S Alberto Unia.

Entrambe le strade sono state riparte al traffico per metà maggio a senso unico alternato. "Città Metropolitana - ha spiegato Gabusi - ha previsto interventi in somma urgenza per 5 milioni" anche se la stima dei danni è il doppio.

Alla Regione è stata presentata una richiesta di oltre un milione e 650mila euro per interventi di somma urgenza. Fondi su cui l'assessore ha garantito una copertura finanziaria.