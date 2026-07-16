Da “A tu per Gru” a “TALK”: il Sindaco di Grugliasco incontra i cittadini al Parco Porporati

Dopo il successo degli incontri tra il primo cittadino e le borgate nei parchi e nei locali commerciali, il format “A tu per Gru” diventa “TALK”.

Lunedì 20 luglio, alle ore 20, il Sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito tornerà tra le persone per una nuova occasione di ascolto e dialogo diretto. Realizzata in collaborazione con “R.Estate”, la serata si svolgerà nella cornice del Parco Porporati.

A condurre l'incontro sarà la giornalista Rebecca De Bortoli, che accompagnerà il Sindaco in un confronto dal ritmo informale e partecipativo, pensato per favorire una conversazione autentica con la cittadinanza. Non sarà il classico appuntamento istituzionale: il pubblico avrà infatti un ruolo attivo e sarà chiamato a contribuire con osservazioni, domande e spunti, che entreranno a far parte del dibattito sul palco. Un format che mette al centro la partecipazione e l'ascolto, creando un'occasione di scambio, come sempre “a tu per tu” con i cittadini.

«Sarà, ancora una volta, un'occasione per ascoltare le istanze dei miei concittadini in un contesto in cui si sentano a proprio agio, in cui si sentano a casa, e il R.Estate al Parco Porporati è il luogo perfetto per raggiungere questo obiettivo – dichiara Gaito –. Negli incontri degli ultimi due mesi ho raccolto osservazioni, spunti e segnalazioni interessanti, ma si può sempre fare di più. Per questo ringrazio Cristian Ciociola, organizzatore del R.Estate, per avermi dato la possibilità di salire sul suo palco, e la giornalista Rebecca De Bortoli, che modererà l'incontro. Infine – conclude il Sindaco –, non posso non ringraziare tutti i grugliaschesi che sceglieranno di trascorrere la serata al Parco e scambiare ancora spunti interessanti per migliorare la nostra città».

Ingresso libero e gratuito.