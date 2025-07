Collegno, a fuoco un impianto di smaltimento rifiuti: la nube di fumo ben visibile dalla tangenziale

Intervento nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 16 luglio, dei Vigili del fuoco presso un impianto di smaltimento rifiuti, a Cascina Margaria a Collegno. Il rogo ha interessato alcune aree di scarico di rifiuti non pericolosi, assimilabili a quelli urbani.

Nube di fumo ben visibile dalla tangenziale

Sul posto sono giunte 6 squadre, impegnate nel contenimento delle fiamme e successiva messa in sicurezza, in condizioni difficoltose data la tipologia di intervento e per via del caldo.

Per fortuna non risultano esserci persone coinvolte o intossicate. La nube di fumo è stata chiaramente visibile anche dai mezzi che stavano transitando in tangenziale.

Iren Ambiente ha aperto un’indagine interna per accertare le cause dell’incendio.