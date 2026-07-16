Ivrea si racconta al mondo: nasce il portale "ivreae.it" per scoprire tutte le anime della città

Ivrea compie un nuovo passo nel percorso di valorizzazione del proprio patrimonio storico, culturale e paesaggistico. È infatti online il nuovo portale turistico-narrativo ivreae.it, accompagnato dall’installazione di una nuova rete di totem e pannelli informativi che guideranno cittadini e visitatori alla scoperta della città e delle sue molteplici identità. L’iniziativa rappresenta il cuore del progetto “GO-IVREA, dal sito Unesco a meta turistica”, finanziato dal Ministero del Turismo con oltre 300mila euro e ulteriormente sostenuto dalla Città di Ivrea con un investimento aggiuntivo dedicato al potenziamento della segnaletica urbana. L’obiettivo è raccontare Ivrea in modo unitario e contemporaneo, valorizzando non solo il sito Unesco “Ivrea, città industriale del XX secolo”, ma anche la sua storia lunga due millenni, il patrimonio artistico e architettonico, le tradizioni, l’offerta culturale, l’enogastronomia e le opportunità legate al turismo outdoor.



Il nuovo sito si propone come una vera piattaforma narrativa, capace di accompagnare il visitatore attraverso itinerari, luoghi e storie spesso poco conosciuti, mettendo in rete le numerose realtà che già operano sul territorio. A questo strumento digitale si affianca una nuova segnaletica turistica composta da circa cinquanta tra totem, pannelli e stazioni informative distribuiti tra il centro storico e l’area UNESCO. Particolare attenzione è stata riservata all’esperienza del visitatore. I percorsi, facilmente fruibili anche in autonomia, consentono di approfondire la conoscenza della città grazie a contenuti multimediali, immagini, video e materiali di approfondimento accessibili direttamente sul posto. La realizzazione del progetto ha coinvolto professionisti e competenze del territorio.



I testi sono stati curati da Marco Peroni, l’identità grafica da Valentina Frate, mentre il materiale fotografico e video è stato realizzato rispettivamente da Simone Gaetano e Andry Verga. Fondamentale anche il lavoro svolto dagli uffici comunali, con il coordinamento dell’area Comunicazione a opera di Alessandra Pistagna e del Site Manager UNESCO Filippo Ghisi. «Con questo progetto – ha sottolineato il sindaco Matteo Chiantore – Ivrea si dota di strumenti moderni e coinvolgenti per raccontare la propria identità e affrontare con maggiore forza la sfida del turismo contemporaneo. È un investimento che guarda al futuro e che valorizza la città nella sua interezza». L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia che negli ultimi anni ha visto il potenziamento dell’accoglienza turistica cittadina, il nuovo Visitor Centre UNESCO, il miglioramento dei percorsi di visita e una crescente attenzione alla promozione integrata del territorio. Un percorso che sta contribuendo a rafforzare il ruolo di Ivrea come destinazione culturale e turistica sempre più riconoscibile a livello nazionale e internazionale