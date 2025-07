Lavori ai binari, traffico bloccato su corso Vittorio: aperta la Ztl del centro di Torino

Da oggi aperto un 'corridoio' all'interno della ZTL del centro di Torino, lungo l'asse via Rossini - via Accademia Albertina. Il varco è stato reso accessibile da questa mattina per consentire il transito delle macchine tra corso San Maurizio e corso Vittorio Emanuele, in entrambe le direzioni.

Il problema

La Città ha deciso di spegnere le telecamere di controllo agli ingressi per ridurre i disagi sul traffico causati dalla chiusura del viale centrale di corso Vittorio Emanuele, tra corso Massimo D'Azeglio e corso Cairoli.

Qui fino a fine agosto sono in programma i lavori di Gtt sulle traversine dei tram. L'obiettivo è completo rinnovo dello scambio, della curva e del binario in corrispondenza dell’incrocio.

Il Comune monitorerà il flusso dei veicoli per valutare l'attivazione di ulteriori azioni per evitare code e blocchi al traffico.