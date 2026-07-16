Famiglia di cinghiali intrappolata sulla tangenziale, chiuso il tratto tra Stupinigi e Debouché

Mattinata di forti disagi sulla tangenziale sud di Torino, dove la circolazione è stata completamente interrotta in entrambe le carreggiate tra gli svincoli di Stupinigi e Debouché. A provocare lo stop non è stato un incidente, ma la presenza di un'intera famiglia di cinghiali rimasta intrappolata nello spartitraffico centrale, tra le barriere in cemento New Jersey.

La decisione di chiudere il tratto è stata presa per consentire agli operatori di intervenire senza mettere a rischio né gli automobilisti né gli animali. Sul posto sono arrivati i sanitari dell'Asl, insieme al personale specializzato incaricato del recupero della famiglia di ungulati.

Gli animali, impossibilitati a uscire autonomamente dallo spartitraffico, si trovavano in una posizione particolarmente pericolosa, con il rischio di invadere improvvisamente la carreggiata e provocare gravi incidenti.

La chiusura della tratta ha inevitabilmente causato code e rallentamenti.