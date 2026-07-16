Prima l'incidente in via Canelli poi il malore: 55enne si schianta con il furgone ed entra in arresto cardiaco

Un grave incidente stradale si è verificato questa notte a Torino, in via Canelli, dove un uomo di 55 anni è finito con il proprio furgone contro un muro. L’allarme è scattato intorno alle ore 23, attivando l'immediato intervento dei soccorritori del 118.

​Al momento dell'arrivo del personale sanitario l'uomo era vigile, ma ha perso conoscenza quasi subito a causa di un arresto cardiaco, sopraggiunto probabilmente in seguito a un malore.

​I soccorritori hanno prontamente avviato le manovre di rianimazione, provvedendo a intubare il paziente. L'uomo è stato poi trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Molinette in codice rosso.

​L'intera operazione di soccorso si è svolta con estrema rapidità: dalla prima chiamata fino all'arrivo in ospedale sono trascorsi complessivamente circa 20 minuti, un tempo di intervento particolarmente breve.