Arrestato due volte in pochi giorni: evade dai domiciliari per svaligiare una villetta e rubare bici

Evade dagli arresti domiciliari, mette a segno un furto in una villetta e, pochi giorni dopo aver ricevuto la stessa misura cautelare, ci riprova rubando una bicicletta nel giardino di un vicino. Protagonista della vicenda è un cittadino marocchino di 34 anni, arrestato due volte in rapida successione dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza San Donato di Torino per evasione e furto in abitazione.

Il primo episodio, un furto in villa

Il primo episodio è iniziato con una segnalazione alla Centrale Operativa, che ha inviato le volanti in via Lessona per un furto all'interno di una villetta. Sul posto, i poliziotti hanno riscontrato l'effrazione e trovato la casa completamente a soqquadro. Esaminando le immagini del sistema di videosorveglianza gli agenti hanno notato un uomo entrare nella proprietà alle prime luci del mattino, accedere all'abitazione e allontanarsi dopo pochi minuti.

In azione nonostante i domiciliari

I poliziotti hanno riconosciuto nel volto registrato dalle telecamere un trentaquattrenne del posto, che in quel momento si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Raggiunta la sua abitazione, lo hanno trovato con gli stessi abiti visibili nei filmati e, durante la perquisizione, hanno recuperato tre paia di occhiali rubati poco prima alla vittima, procedendo così all'arresto.

Poi il furto di una bici

La storia si è ripetuta quasi identica pochi giorni dopo. Questa volta la volante è intervenuta in via Brione a seguito della segnalazione di un uomo che, dopo aver scavalcato il cancello di una casa, si era introdotto nel giardino. Le ricerche immediate hanno permesso di accertare che il soggetto si era poi spostato nella proprietà confinante per rubare una mountain bike.

La dinamica dei fatti ha indirizzato subito i sospetti sul trentaquattrenne, tornato ai domiciliari dopo il primo arresto. Gli agenti sono andati nuovamente presso la sua abitazione e lo hanno bloccato proprio mentre stava rientrando a casa con la bicicletta appena sottratta.



L'arresto per evasione e furto



L'uomo è stato quindi arrestato per la seconda volta per evasione e furto, mentre la bicicletta è stata restituita alla proprietaria. Attualmente l'uomo è custodito nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino.