Caccia ai "passeur" al Fréjus: arrestati due trafficanti dei viaggi della disperazione

Stipati in condizioni degradanti e pericolose all'interno di veicoli di fortuna, con l'unico obiettivo di generare un profitto economico per i trafficanti. È la realtà emersa al Traforo del Fréjus, dove un'operazione mirata della Polizia di Frontiera di Bardonecchia ha tagliato le rotte dell'immigrazione clandestina, portando a due arresti in flagranza e a una denuncia a piede libero. Il bilancio si inserisce in una massiccia attività di vigilanza sulla piattaforma autostradale disposta dalla Questura di Torino che, tra il 29 giugno e il 5 luglio, ha visto gli agenti identificare 928 persone e passare al setaccio 185 veicoli.

Due arresti e una denuncia

I primi due interventi hanno permesso di bloccare e arrestare due diversi passeur mentre tentavano di completare il trasporto illegale di cittadini stranieri privi di documenti regolari. Un terzo filone d'indagine ha portato invece alla denuncia di un altro soggetto, ritenuto un tassello logistico di una rete criminale internazionale più ampia, con il compito di gestire i transiti lungo il confine.

A carico dei tre indagati è stata contestata la violazione dell'articolo 12 del Testo Unico Immigrazione, aggravata proprio dalle modalità rischiose e offensive della dignità umana con cui venivano trasferite le persone. I sequestri preventivi dei mezzi di trasporto, del materiale logistico e i provvedimenti restrittivi sono già stati convalidati dall'Autorità Giudiziaria