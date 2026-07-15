Tragedia sulle montagne di Groscavallo: donna perde la vita durante un'escursione

Ennesima tragedia sulle montagne del Torinese: questa mattina il Soccorso Alpino ha recuperato la salma di un'escursionista dispersa da ieri a Groscavallo. Le operazioni di ricerca sono iniziate intorno alle 21, quando la struttura ricettiva in cui la donna era ospite ha lanciato l'allarme di mancato rientro.

Individuata con drone

La sportiva era partita alla mattina per una passeggiata, comunicando la meta scelta: si era anche scambiata dei messaggi con una conoscente, ma poi se ne erano perse le tracce. Le prime ricerche hanno dato esito negativo finché i Vigili del Fuoco, adoperando la tecnologia Imsi Catcher applicata ad un drone, hanno agganciato il segnale emesso dal telefono della donna fornendo un'indicazione più precisa del luogo in cui si trovava.



Successivamente i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e della Guardia di Finanza, insieme alla squadra SAF dei Vigili del Fuoco ed i Cinofili del Comando VVF di Aosta hanno provato a raggiungerlo via terra senza riuscire poiché il terreno si presentava troppo impervio da affrontare al buio. Alle prime luci dell'alba con tecniche alpinistiche le squadre si sono portate sulle coordinate individuando il corpo della donna. La Guardia di Finanza si è occupata delle operazioni di Polizia Giudiziaria e l'elicottero dei Vigili del Fuoco ha in seguito recuperato la salma al verricello