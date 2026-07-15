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Cronaca | 15 luglio 2026, 08:42

Tremendo incidente a Venaria: perde la vita una giovane di 24 anni

Inutili i tentativi di rianimare la centaura: per lei scontro fatale contro lo spartitraffico

Inutile la corsa all'ospedale Giovanni Bosco

Inutile la corsa all'ospedale Giovanni Bosco

Incidente mortale questa mattina a Venaria Reale, dove all'alba ha perso la vita una motociclista di 24 anni. La giovane in sella alla sua YAMAHA R6 stava percorrendo via Garibaldi intorno alle 5.30, quando in autonomia ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro lo spartitraffico.

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno subito iniziato le manovre rianimatorie, proseguite durante  il trasporto all'ospedale Giovanni Bosco. Purtroppo le condizioni della ragazza torinese, classe 2001, erano troppo gravi a causa del violento impatto: la giovane è deceduta poco dopo l'arrivo al nosocomio. Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Venaria Reale.

redazione

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