Maxi-incendio devasta la pineta sulle montagne tra Bardonecchia e Oulx [VIDEO]

Maxi- incendio devasta le montagne tra Bardonecchia e Oulx, in particolare tra le frazioni di Beaulard, Villard e Royeres. Ieri un vasto rogo ha interessato circa 25 ettari di pineta sul versante montano, nel territorio compreso tra i comuni valsusini: le fiamme si sono sviluppate su due distinti fronti, richiedendo l'intervento massiccio dei soccorsi.

Questo anche in ragione delle alte temperature delle ultime settimane, che hanno reso secco il suolo e la vegetazione presente.

Canadair in azione

Sul posto hanno operato 36 squadre di vigili del fuoco per un totale di novanta pompieri, supportati da oltre 50 volontari del corpo AIB (Antincendi Boschivi). Presente la flotta aerea antincendio con due Canadair e un elicottero che hanno svolto le operazioni di spegnimento sulle zone più impervie.



Grazie al lavoro svolto dai soccorritori, le fiamme sono state contenute durante la notte anche attraverso la creazione di una linea tagliafuoco. Fortunatamente l'incendio non si è esteso ai centri abitati, linee ferroviarie e stradali, anche se non è mancata la paura.

L'incendio si è sviluppato nelle vicinanze dei viadotti dell’autostrada A32 Torino-Bardonecchia, destando forte preoccupazione sia tra i residenti della zona che tra gli automobilisti: il vento ha portato il fumo sulle carreggiate.